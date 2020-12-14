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VIS не против приобретения активов конкурентов с целью расширения мощностей

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Основанная бывшим главой TSMC Моррисом Чаном (Morris Chang) тайваньская компания Vanguard International Semiconductor, как и многие конкуренты, в условиях роста спроса на электронные компоненты не справляется с потоком заказов. Как отмечает издание DigiTimes, сейчас она находится в процессе поиска продавца, который мог бы уступить ей либо часть активов, либо полностью перейти под контроль тайваньского производителя компонентов.

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Источник изображения: Taipei Times

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В отрасли сейчас велика потребность в предприятиях, обрабатывающих кремниевые пластины типоразмера 200 мм, поэтому VIS готова их покупать по отдельности или в совокупности с профильной компанией. На таких предприятиях можно выпускать силовую электронику, контроллеры различного назначения и датчики изображения для камер смартфонов.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc umc
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