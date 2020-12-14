Известный своими детальными снимками кристаллов различных центральных и графических процессоров энтузиаст Fritzchens Frtiz эту неделю начал с публикации изображений GA102 – флагманского игрового графического процессора NVIDIA с архитектурой Ampere. Как утверждает автор, в роли «натурщицы» выступала видеокарта GeForce RTX 3090, которая после «фотосессии» сохранила работоспособность.

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Источник изображения: Twitter, Fritzchens Fritz

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Дело в том, что обычно подробные снимки кристалла этот специалист получает с использованием методов, ставящих под вопрос конструктивную целостность процессоров, но в случае с GeForce RTX 3090 всё обошлось – защитники видеокарт могут быть уверены, что в результате эксперимента ни одна из них не пострадала.

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Источник изображения: Twitter, Fritzchens Fritz

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По словам автора фотографий, компоновка функциональных блоков графического процессора GA102 близка к той, что на созданном при помощи компьютера эскизе демонстрировала ранее сама NVIDIA в профильных презентациях.

Источник изображения: Twitter, Fritzchens Fritz

Со временем на эти изображения другие специалисты наложат схему расположения отдельных функциональных блоков графического процессора GA102, а пока мы можем наслаждаться ими в первозданном виде.