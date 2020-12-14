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Radeon RX 6800 XT под водоблоком показал лучший результат 3DMark Fire Strike Ultra в модельном зачёте

Относительно штатной системы охлаждения прогресс не очень велик.
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Бразильский оверклокер NoMS даже и не думает останавливаться, в выходные он заменил штатную систему охлаждения Radeon RX 6800 XT эталонного дизайна на водоблок в комбинации с дополнительным вентилятором, это позволило ему разогнать видеокарту до частот 2690/17200 МГц.

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Источник изображения: HWBot, NoMS

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В тесте 3DMark Fire Strike Ultra это позволило набрать 15 413 баллов, что является лучшим результатом в модельном зачёте Radeon RX 6800 XT. В комбинации с видеокартой работал центральный процессор AMD Ryzen 7 5800X, который ограничился частотой 4.7 ГГц и воздушным охлаждением.

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Источник изображения: HWBot, NoMS

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В тесте 3DMark Fire Strike Extreme данная конфигурация позволила занять второе место с результатом 28 725 баллов. Среди всех одиночных видеокарт результат соответствует четвёртому месту.

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Теги

экстремальный разгон водоблок radeon rx 6800 xt разгон видеокарты
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