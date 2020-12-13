Слова песни классика советского рока о необратимости процесса состригания волос оспаривались компанией AMD при создании процессоров семейства Zosma – формально они располагали четырьмя активными ядрами, но при некотором везении можно было включить ещё два скрытых. Американскому оверклокеру Forks фортуна в этом смысле только ухмыльнулась, поскольку его экземпляр процессора AMD Phenom II X4 960T BE позволил увеличить количество активных ядер лишь до пяти штук.

реклама

анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> ASUS RX 6800 в Регарде RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Источник изображения: HWBot, Forks

реклама

Столь необычная характеристика поставила процессор в интересное конкурентное положение, ведь процессоров с пятью ядрами не так много, а их разгоном занимается ограниченное число энтузиастов. Жидкий азот позволил поднять частоту процессора до 6180 МГц, в тесте HWBot x265 4K он продемонстрировал результат 2,113 кадра в секунду.

реклама

Источник изображения: HWBot, Forks

реклама

Это соответствует первому месту не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с пятью ядрами. До мирового рекорда этому результату далеко, поскольку он находится на 2586-м месте.