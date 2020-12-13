AMD Phenom II X4 960T BE сверкнул пятым ядром в HWBot x265 4K на частоте 6.2 ГГц
Слова песни классика советского рока о необратимости процесса состригания волос оспаривались компанией AMD при создании процессоров семейства Zosma – формально они располагали четырьмя активными ядрами, но при некотором везении можно было включить ещё два скрытых. Американскому оверклокеру Forks фортуна в этом смысле только ухмыльнулась, поскольку его экземпляр процессора AMD Phenom II X4 960T BE позволил увеличить количество активных ядер лишь до пяти штук.
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Столь необычная характеристика поставила процессор в интересное конкурентное положение, ведь процессоров с пятью ядрами не так много, а их разгоном занимается ограниченное число энтузиастов. Жидкий азот позволил поднять частоту процессора до 6180 МГц, в тесте HWBot x265 4K он продемонстрировал результат 2,113 кадра в секунду.
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Это соответствует первому месту не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с пятью ядрами. До мирового рекорда этому результату далеко, поскольку он находится на 2586-м месте.
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