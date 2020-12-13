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Логотип AMD в этом году украсит носки, чайный пакетик и разделочную доску

По всей видимости, и кухонное полотенце тоже.
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Серьёзные работодатели стремятся к тому, чтобы сделать удалённую работу сотрудников максимально комфортной. Очевидно, подобным образом рассуждала и компания AMD, которая уже подготовила подарочные наборы для своих сотрудников. Один из них на страницах Reddit поделился изображением наиболее интригующих компонентов, вошедших в состав такого набора.

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Источник изображения: Reddit, AMD_RetroB

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Полотенце и разделочная доска пригодятся на кухне, а носки станут атрибутом дополнительного комфорта. Наконец, многоразовый чайный пакетик можно наполнить сушёными растениями на свой выбор. Некоторые участники обсуждения на страницах Reddit, например, предложили использовать пакетик для приготовления глинтвейна – в него удобно будет поместить необходимые специи.

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