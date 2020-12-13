AMD Ryzen Threadripper 3990X удостоился третьего места в Cinebench R20
Процессоры семейства Ryzen Threadripper успели занять почётные места в различных рейтингах HWBot вскоре после анонса, но с тех пор редко о себе напоминали какими-либо рекордами. Американский энтузиаст keeph8n использовал его для продвижения на третье место в абсолютном зачёте Cinebench R20, соответствующего результату 36 785 баллов.
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Без жидкого азота не обошлось, именно этот способ охлаждения позволил разогнать процессор до 4.8 ГГц с сохранением активности всех 64 ядер и 128 потоков.
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Этот результат гармоничен ещё и тем, что соответствует третьему месту и в модельном зачёте, и среди всех процессоров с 64 ядрами. Оверклокер использовал инженерный образец Ryzen Threadripper 3990X, их разгонный потенциал нередко выше, чем у серийных процессоров.
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