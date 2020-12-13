В Бразилии, судя по первой иллюстрации к данной новости, можно при наличии хороших связей найти не только эталонный Radeon RX 6800 XT, но и вышедший позже Radeon RX 6900 XT. Энтузиаст с псевдонимом NoMS взялся за разгон эталонной версии Radeon RX 6800 XT, которую одолжил в местном магазине, не прибегая к замене штатной системы охлаждения, и сразу смог выставить частоты 2670/16960 МГц.

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Источник изображения: HWBot, NoMS

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По соседству на частоте 4750 МГц работал центральный процессор AMD Ryzen 7 5800X, который сочетался с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения.

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Источник изображения: HWBot, NoMS

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В тесте 3DMark Fire Strike Extreme бразильцу удалось получить 28 536 баллов, что соответствует второму месту в модельном зачёте и четвёртому среди всех одиночных видеокарт, а ведь штатная система охлаждения Radeon RX 6800 XT даже не модифицировалась.