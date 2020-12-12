Новая версия AIDA64 установила соответствие моделей GeForce RTX 30 используемым видеочипам NVIDIA
Постоянные читатели профильных новостей могут без колебаний назвать, на каком видеочипе была основана та или иная видеокарта десять поколений назад, но среднестатистическому пользователю это сделать не так просто. В этом отношении обновление утилиты AIDA64 до бета-версии 6.30.5523 облегчает задачу тем, кто не держит всю эту информацию в голове.
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Наиболее ценная часть списка изменений касается мобильных графических процессоров, в котором появились представители семейства GeForce RTX 30 Mobile. На этом фоне Radeon RX 6900 XT с его AMD Navi 21 смотрится несколько сиротливо, но это лишь специфика конкретного момента времени.
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