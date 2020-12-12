Постоянные читатели профильных новостей могут без колебаний назвать, на каком видеочипе была основана та или иная видеокарта десять поколений назад, но среднестатистическому пользователю это сделать не так просто. В этом отношении обновление утилиты AIDA64 до бета-версии 6.30.5523 облегчает задачу тем, кто не держит всю эту информацию в голове.

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Источник изображения: AIDA64

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Наиболее ценная часть списка изменений касается мобильных графических процессоров, в котором появились представители семейства GeForce RTX 30 Mobile. На этом фоне Radeon RX 6900 XT с его AMD Navi 21 смотрится несколько сиротливо, но это лишь специфика конкретного момента времени.