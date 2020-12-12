Специалисты IDC подвели предварительные итоги года в сегменте игровых настольных систем и ноутбуков, опубликовав статистику по региону EMEA, включающему Европу, Ближний Восток и Африку – Россия тоже охвачена этой статистикой.

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Источник изображения: IDC

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В третьем квартале объёмы продаж игровых систем в регионе выросли на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,4 млн единиц. В четвёртом квартале ожидается годовой прирост на 25,1%, а первый квартал следующего года сохранит прирост на уровне 27,2%, после чего динамика станет более умеренной. К концу 2024 года ёмкость рынка игровых систем в регионе достигнет 9,4 млн штук, что соответствует среднегодовому темпу роста на 2,2%.

В странах Западной Европы игровые ноутбуки пользуются высокой популярностью. В четвёртом квартале объёмы их продаж должны увеличиться на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в настольном сегменте динамика будет более скромной – плюс 7,8%. В третьем квартале страны Центральной и Восточной Европы продемонстрировали рост количества проданных игровых систем на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самоизоляция позволит сохранить высокий спрос на игровые системы вплоть до второго квартала следующего года, как считают аналитики IDC.

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Если по итогам этого года структура продаж игровых систем демонстрировала в регионе EMEA преобладание ноутбуков (62,5%), то в дальнейшем оно будет только усиливаться, к 2024 году достигнув доли в 72,2%. Мобильный сегмент будет расти на 5,9% ежегодно, а настольный падать на 5,2%.