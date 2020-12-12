Корпорация Intel на недавнем мероприятии для аналитиков обозначила основные векторы трансформации своего бизнеса, которым следует уже несколько лет. Например, она не желает ассоциироваться только с центральными процессорами, предпочитая использовать термин «XPU», охватывающий ещё и графические ускорители, и программируемые матрицы, и специализированные микросхемы.

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Источник изображения: Twitter, Geoff Blaber

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От концентрации на полупроводниковых технологиях Intel тоже старается отойти, присовокупляя к ним ещё и программное обеспечение, и сопутствующие услуги. Подход к вертикальной интеграции бизнеса Intel тоже предпочитает изменить. В обиходе появляется устойчивое выражение «разделённый дизайн» (disaggregated design), который подразумевает как модульную компоновку элементов, так и способность поручить их производство сторонним исполнителям. Последняя возможность ассоциируется у Intel с расширением производственных мощностей и технологическими инновациями во всех сегментах деятельности.