По данным IC Insights, сегмент контрактного производства полупроводников уже пятый год подряд удерживает лидерство по величине капитальных затрат в отрасли. В текущем году сумма должна достигнуть $36,3 млрд, увеличившись на 38% (или $10,1 млрд) относительно уровня предыдущего года. Контрактные производители в этом году понесут 34% всех капитальных затрат полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: IC Insights

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Примечательно, что из тех $10,1 млрд, на которые контрактные производители увеличили свои капитальные расходы в этом году, 39% пришлось на китайскую компанию SMIC, которая в мировом рейтинге занимает лишь пятое место среди конкурентов по величине выручки. Лидирующая по последнему показателю TSMC отвечает лишь за 20% прироста капитальных затрат в сегменте по итогам текущего года, хотя в предыдущем году она была на первом месте.

Не исключено, что резкий рост расходов SMIC связан с желанием закупить необходимое оборудование до вступления в силу санкций США – эти ограничительные меры готовились несколько месяцев, что дало возможность китайской компании осуществить необходимые закупки заблаговременно.