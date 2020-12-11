Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На фотографиях процессоров Intel Sapphire Rapids проглядывают два кристалла

Они под крышкой, поскольку рука мастера по снятию скальпов их ещё не коснулась.
+
RTX 3070 по ценам 3060 Ti в Compeo.ru - надо брать
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке

На страницах конференции ServeTheHome знатоки серверных комплектующих обсуждают изображения первых образцов 10-нм процессоров Intel Sapphire Rapids, которые стали достоянием общественности. Серийные экземпляры в исполнении LGA 4677 выйдут в конце следующего года, они будут выпускаться с использованием самой прогрессивной версии 10-нм технологии, носящей внутреннее обозначение Enhanced SuperFin.

реклама

анонсы и реклама
<b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b>
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде

Источник изображения: ServeTheHome

реклама

На крышке теплораспределителя этих процессоров видны два характерных выступа, которые могут прикрывать раздельные кристаллы с вычислительными ядрами. В отличие от AMD, компания Intel до этого предпочитала свои серверные процессоры наделять монолитными кристаллами.

реклама

Источник изображения: ServeTheHome

реклама

С оборотной стороны печатной платы на наличие двух кристаллов указывают две раздельные группы конденсаторов в центре подложки. Компания Intel уже давно приблизилась к технологическому пределу дальнейшего увеличения количества ядер, и многокристальная компоновка серверных процессоров должна стать следующим логическим шагом их эволюции.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel sapphire rapids lga 4677
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

DigiTimes: в дефиците видеочипов NVIDIA виноват Samsung
+
На фотографиях процессоров Intel Sapphire Rapids проглядывают два кристалла
+
Большая распродажа Hi-Fi-электроники от Tronsmart 12.12 со скидками до 53%
7
Плату Gigabyte GA-EP45-UD3P удалось разогнать до 709 МГц по шине
2
Плата ASRock X370 Taichi после обновления BIOS смогла принять на борт процессор AMD Renoir
14
Процессор AMD Ryzen 5 5600X удалось запустить на плате ASRock X370 Taichi
24
Рассчитывая купить Boston Dynamics, корейская Hyundai Motor пытается сбить цену
+

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
105
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
18
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
47
В сисадмины я б пошёл, кто меня научит: 5 причин выбрать современную и востребованную IT-профессию
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
65
Cyberpunk 2077 - лучшая игра года
36
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
9
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
+

Сейчас обсуждают

Sayros
12:30
синие давно в пролете
Плата ASRock X370 Taichi после обновления BIOS смогла принять на борт процессор AMD Renoir
Walter Sullivan
12:28
На gamegpu вышел подробный тест
Cyberpunk 2077 протестировали на различных видеокартах от Nvidia и AMD
Muro
12:28
R5 3600/2060 полет нормальный. Может уже сам включишь и перестанешь фейки читать и на них основывать свое мнение? Для нищебродов специально Поляки защиту не ставили. Велкам на торренты.
Cyberpunk 2077 - лучшая игра года
Sayros
12:26
ну так выйдет какая нибудь gta6 где будет нужна карта уровня rtx3090= более современная rtx4070 и pcie 4.0 сразу станет нормой
Плата ASRock X370 Taichi после обновления BIOS смогла принять на борт процессор AMD Renoir
Дима Голков
12:25
мне интересный работы режимов впамяти. Какие частоты и тайминги можно запустить и как отобразится на производительности?
Плата ASRock X370 Taichi после обновления BIOS смогла принять на борт процессор AMD Renoir
Sergey Markushin
12:24
Автору — в школу. Или продать компьютер, нанять хорошего репетитора по русскому. Неграмотным быть стыдно.
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Крючков Владимир
12:24
Xeon e5 1650 + 64 ГБ есс ддр4 в 4х канале 1886 МГц Gigabyte turbo rtx 3090 1080р стабильно 60фпс, с выключенным мылом DLSS, настройки максимум возможных Тянет на ура просто, проц загружен все 12 поток...
Cyberpunk 2077 протестировали на различных видеокартах от Nvidia и AMD
Sayros
12:22
ну как бы RTX3080 Ti за 999$ уже не за горами, а это предположительно аналог rtx3090. В 4000 серии инвидиа бывший топ станет как правило уже предтоп, т.е примерно 4070 за 500$ вот тебе и та же 3090, т...
Плата ASRock X370 Taichi после обновления BIOS смогла принять на борт процессор AMD Renoir
Твоя мамка
12:21
Зачем они вообще это дерьмо производили и тратили производственные мощности? Нужно было ещё с сентября или раньше остановить. Ну какой идиoт собирался её купить за 35-40к в ближайшее время?
NVIDIA полностью остановила производство GeForce RTX 2060/Super – следующая на очереди GTX 16ХХ
Miki_Sambrero
12:20
вроде уже большой патч вышел, тестируйте заново)
Cyberpunk 2077 протестировали на различных видеокартах от Nvidia и AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем