На страницах конференции ServeTheHome знатоки серверных комплектующих обсуждают изображения первых образцов 10-нм процессоров Intel Sapphire Rapids, которые стали достоянием общественности. Серийные экземпляры в исполнении LGA 4677 выйдут в конце следующего года, они будут выпускаться с использованием самой прогрессивной версии 10-нм технологии, носящей внутреннее обозначение Enhanced SuperFin.

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Источник изображения: ServeTheHome

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На крышке теплораспределителя этих процессоров видны два характерных выступа, которые могут прикрывать раздельные кристаллы с вычислительными ядрами. В отличие от AMD, компания Intel до этого предпочитала свои серверные процессоры наделять монолитными кристаллами.

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Источник изображения: ServeTheHome

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С оборотной стороны печатной платы на наличие двух кристаллов указывают две раздельные группы конденсаторов в центре подложки. Компания Intel уже давно приблизилась к технологическому пределу дальнейшего увеличения количества ядер, и многокристальная компоновка серверных процессоров должна стать следующим логическим шагом их эволюции.