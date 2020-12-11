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Плату Gigabyte GA-EP45-UD3P удалось разогнать до 709 МГц по шине

Потребовалась фреонка каскадного типа.
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Выступающий под флагом Италии оверклокер GRIFF, который на весеннем этапе самоизоляции напоминал о себе едва ли не ежедневно, снова взялся за разгон зрелых комплектующих с использованием экстремальных способов охлаждения. На этот раз в его руках оказались материнская плата Gigabyte GA-EP45-UD3P на базе чипсета Intel P45 и процессор Core 2 Duo E8500 семейства Wolfdale-6M в исполнении LGA 775.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

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Центральный процессор покорил планку частоты 5670 МГц при температуре минус 92 градуса Цельсия под нагрузкой - подобный режим обеспечила система фазового перехода каскадного типа. На указанной частоте сохранялась активность двух ядер и двух потоков.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

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По большому счёту, этот эксперимент интересен тем, что материнская плата Gigabyte GA-EP45-UD3P смогла работать на частоте шины 709 МГц – это лучший результат в модельном зачёте.

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Теги

intel экстремальный разгон gigabyte lga 775 wolfdale
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