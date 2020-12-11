Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Большая распродажа Hi-Fi-электроники от Tronsmart 12.12 со скидками до 53%

12.12 состоится большая распродажа 12.12. Tronsmart предлагает TWS-наушники и противную акустику с большим дисконтом от одного их крупнейших брендов Китая
3
RTX 3070 по ценам 3060 Ti в Compeo.ru - надо брать
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке

В наше время сложно найти человека, который не знает о самой большой распродаже 11.11 на AliExpress. С каждым площадка фиксирует рост количества товаров и продажи, что позволяет из года в год радовать покупатели новыми скидками и аукционными товарами. Что любопытно, мало кто знает о проходящей вот уже который год второй по величине распродаже 12.12, на которой присутствуют как международные бренды, так и известные китайские компании. В этот раз распродажа 12.12 пройдёт с 11 часов 12 декабря по 11 часов 13 декабря, если считать по московскому времени. Одним из тех, кто предлагает действительно реальные скидки и отличный ассортимент, стала компания Tronsmart. Давайте изучим доступные предложения:



Продвинутые беспроводные уши Tronsmart Onyx Free

Гаджет получит современный чип Qualcomm и встроенный кодек aptX, способный обеспечить отличное качество звука, исключающее потери качества. Отдельно стоит упомянуть сверхнизкую задержку, уловить которую человеческое ухо неспособно, а также стабильное соединение. Наушники имеют запатентованные технологии cVc и DSP, созданными для снижения искажений во время телефонных разговоров и при прослушивании музыкальных композиций. Tronsmart Onyx Free оснащены тактильными переключателями производства Panassonic. Заявлено повышение точности управления и снижение давления на уши. Немаловажным дополнением будет защита от воды по стандарту IPX7. Полностью заряженный девайс способен проработать до 35 часов. Благодаря 53% скидке, цена устройства составляет 2 497,22 рубля против 5 313,32 без учёта акции.

Купить наушники Tronsmart Onyx Free

Флагманские уши Tronsmart Apollo Bold

Очень крутой девайс. Многие пользователи привыкли считать Apple AirPods Pro одними из самых продвинутых наушников. Если вы готовы к экспериментам, уши Tronsmart Apollo Bold покажутся вам настоящим шедевром. Внутри скрывается система гибридного активного шумоподавления до 35 дБ, что обеспечивает невероятное качество звука и сверхнизкую задержку. Для привередливых покупателей уже есть три звуковых режима: в дороге, спорт, дом, которые идеально настроены для создания глубоких ощущений от прослушивания вашей любимой музыки. Как и положено флагманским устройствам, здесь установлен самый новый чип Qualcomm QCC5124. Время работы до 30 часов, есть возможность скачать специализированное приложение, что откроет обширную базу эквалайзеров на любой вкус. После 52% скидки Apollo Bold стоят 7 288,17 рублей против 15 183,74 рублей по старой цене. Кстати, это почти в три раза дешевле Apple AirPods Pro.

Купить наушники Tronsmart Apollo Bold

Мощные колонки Tronsmart Mega pro 60W Bluetooth Speaker

Видели, как подростки таскают с собой огромные колонки, размером с взрослого пони? Так вот, это девайсы прошлого века, ведь Tronsmart разработала запатентованную технологию SoundPulse, способную обеспечить невероятную мощность в компактном корпусе. Mega pro представляет собой классическую портативную колонку с весьма внушительной мощностью 60 Вт. Это очередной успешный продукт серии Mega и последнее изобретение инженеров Tronsmart в 2020 году. Кстати, ребята продумали всё до мельчайших подробностей. Так, благодаря функции TWS вы можете подключить две колонки, что не только усилит звучание в два раза, но и сделает его гармоничнее. Mega pro получил два высокочастотных динамика, а также один низкочастотный и один пассивный излучатель в купе с двумя мощными усилителями. Всё это гарантирует качественное восприятие звука в помещении. Колонки такого класса крайне дорогие, но только не 12 декабря, когда их стоимость упадёт на 42% с 11 388,19 до 6 604,83 рублей. Конечно же, они подключаются по Bluetooth к большинству современных смартфонов.

Купить колонку Tronsmart Mega pro

Больше продукции Tronsmart можно посмотреть здесь.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

беспроводные наушники tronsmart портативная колонка
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Большая распродажа Hi-Fi-электроники от Tronsmart 12.12 со скидками до 53%
3
Плату Gigabyte GA-EP45-UD3P удалось разогнать до 709 МГц по шине
+
Плата ASRock X370 Taichi после обновления BIOS смогла принять на борт процессор AMD Renoir
8
Процессор AMD Ryzen 5 5600X удалось запустить на плате ASRock X370 Taichi
24
Рассчитывая купить Boston Dynamics, корейская Hyundai Motor пытается сбить цену
+
С начала года выручка TSMC увеличилась на 26,4%
3

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
104
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
18
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
46
В сисадмины я б пошёл, кто меня научит: 5 причин выбрать современную и востребованную IT-профессию
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
44
Cyberpunk 2077 - лучшая игра года
21
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
3

Сейчас обсуждают

taurintown
11:08
Вы тоже верите, что псе4 хоть как-то решает? Особенно на мидл-картах (а кто будет покупать топы, сидя на старых материнках? Не та аудитория.)
Плата ASRock X370 Taichi после обновления BIOS смогла принять на борт процессор AMD Renoir
Inttz
11:08
Камера это да) Сам один раз прифигел,когда системник сфоткал изнутри,а со вспышкой вообще каждую пылинку видно
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
Bratken
11:07
игру делали от силы 3-4 года
Cyberpunk 2077 - лучшая игра года
Evgeniy Som
11:06
феня неужели можно быть настолько нубом чтобы спустя годы даже не понимать разницы между процессором и видеокартой? чтобы когда рисуешь от болды графики, хотя бы бреда не рисовать )))
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
Bratken
11:06
Так-то да. Но догадываюсь, что решили вторую жизнь дать игре и завлечь новых игроков с новой картинкой. Но суть останется та же. Бизнес, что
Вин Дизель в трейлере ARK 2 — продолжения популярного экшена-«выживача»
Met74
11:04
"обрадовался, что не обманули" - всё, что надо знать о сервисе в РФ :)
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
Leshiy2371
11:04
Не забываем про Крайзис,Могучий и Ужасный.
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
wwr222
11:04
Тут от конкретного случая надо исходить.К примеру,стояла 970-я Гига и корпусные Дипкулы ВиндБлйд в Залмане z9 хорошо уживались.А вот с Евгой 1070 стало ясно,что корпусные стоит поменять да что-то боле...
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
Spambomber
11:04
КГ/АМ, Автор - прыщавый маскодрочер, который ещё и изменяет св. Илошке, мастурбируя тайком и на зеленомордую Грету Тухесберг.
SpaceX провели успешные огневые испытания Starship SN8, но прототип взорвался
taurintown
11:03
"Даже на видеокартах RTX 3090 это уже заметно" Ну, во-первых, мне не грозит 3090, я никогда не стану тратить на комплектующие для ПК 1200+ баксов, а во-вторых дайте ссылку, где видно, что pcie 3 огран...
Плата ASRock X370 Taichi после обновления BIOS смогла принять на борт процессор AMD Renoir
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем