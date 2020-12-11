Большая распродажа Hi-Fi-электроники от Tronsmart 12.12 со скидками до 53%
В наше время сложно найти человека, который не знает о самой большой распродаже 11.11 на AliExpress. С каждым площадка фиксирует рост количества товаров и продажи, что позволяет из года в год радовать покупатели новыми скидками и аукционными товарами. Что любопытно, мало кто знает о проходящей вот уже который год второй по величине распродаже 12.12, на которой присутствуют как международные бренды, так и известные китайские компании. В этот раз распродажа 12.12 пройдёт с 11 часов 12 декабря по 11 часов 13 декабря, если считать по московскому времени. Одним из тех, кто предлагает действительно реальные скидки и отличный ассортимент, стала компания Tronsmart. Давайте изучим доступные предложения:
Продвинутые беспроводные уши Tronsmart Onyx Free
Гаджет получит современный чип Qualcomm и встроенный кодек aptX, способный обеспечить отличное качество звука, исключающее потери качества. Отдельно стоит упомянуть сверхнизкую задержку, уловить которую человеческое ухо неспособно, а также стабильное соединение. Наушники имеют запатентованные технологии cVc и DSP, созданными для снижения искажений во время телефонных разговоров и при прослушивании музыкальных композиций. Tronsmart Onyx Free оснащены тактильными переключателями производства Panassonic. Заявлено повышение точности управления и снижение давления на уши. Немаловажным дополнением будет защита от воды по стандарту IPX7. Полностью заряженный девайс способен проработать до 35 часов. Благодаря 53% скидке, цена устройства составляет 2 497,22 рубля против 5 313,32 без учёта акции.
Купить наушники Tronsmart Onyx FreeФлагманские уши Tronsmart Apollo Bold
Очень крутой девайс. Многие пользователи привыкли считать Apple AirPods Pro одними из самых продвинутых наушников. Если вы готовы к экспериментам, уши Tronsmart Apollo Bold покажутся вам настоящим шедевром. Внутри скрывается система гибридного активного шумоподавления до 35 дБ, что обеспечивает невероятное качество звука и сверхнизкую задержку. Для привередливых покупателей уже есть три звуковых режима: в дороге, спорт, дом, которые идеально настроены для создания глубоких ощущений от прослушивания вашей любимой музыки. Как и положено флагманским устройствам, здесь установлен самый новый чип Qualcomm QCC5124. Время работы до 30 часов, есть возможность скачать специализированное приложение, что откроет обширную базу эквалайзеров на любой вкус. После 52% скидки Apollo Bold стоят 7 288,17 рублей против 15 183,74 рублей по старой цене. Кстати, это почти в три раза дешевле Apple AirPods Pro.
Купить наушники Tronsmart Apollo BoldМощные колонки Tronsmart Mega pro 60W Bluetooth Speaker
Видели, как подростки таскают с собой огромные колонки, размером с взрослого пони? Так вот, это девайсы прошлого века, ведь Tronsmart разработала запатентованную технологию SoundPulse, способную обеспечить невероятную мощность в компактном корпусе. Mega pro представляет собой классическую портативную колонку с весьма внушительной мощностью 60 Вт. Это очередной успешный продукт серии Mega и последнее изобретение инженеров Tronsmart в 2020 году. Кстати, ребята продумали всё до мельчайших подробностей. Так, благодаря функции TWS вы можете подключить две колонки, что не только усилит звучание в два раза, но и сделает его гармоничнее. Mega pro получил два высокочастотных динамика, а также один низкочастотный и один пассивный излучатель в купе с двумя мощными усилителями. Всё это гарантирует качественное восприятие звука в помещении. Колонки такого класса крайне дорогие, но только не 12 декабря, когда их стоимость упадёт на 42% с 11 388,19 до 6 604,83 рублей. Конечно же, они подключаются по Bluetooth к большинству современных смартфонов.
Купить колонку Tronsmart Mega proБольше продукции Tronsmart можно посмотреть здесь.
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