Процессор AMD Ryzen 5 5600X удалось запустить на плате ASRock X370 Taichi
Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, участникам одного немецкого интернет-сообщества удалось проверить работоспособность процессора AMD Ryzen 5 5600X семейства Vermeer в материнской плате ASRock X370 Taichi, которая его поддержку обрела в альфа-версии BIOS P6.61.
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К сожалению, описание эксперимента пока ограничивается единственным снимком экрана в UEFI материнской платы. Как эта связка поведёт себя в повседневной работе и играх, должны показать дальнейшие эксперименты. Нередко в подобных случаях ради совместимости с новыми процессорами материнской плате приходится жертвовать второстепенными функциями BIOS.
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