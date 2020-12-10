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Процессор AMD Ryzen 5 5600X удалось запустить на плате ASRock X370 Taichi

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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, участникам одного немецкого интернет-сообщества удалось проверить работоспособность процессора AMD Ryzen 5 5600X семейства Vermeer в материнской плате ASRock X370 Taichi, которая его поддержку обрела в альфа-версии BIOS P6.61.

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Источник изображения: JZelectronic.de, VideoCardz

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К сожалению, описание эксперимента пока ограничивается единственным снимком экрана в UEFI материнской платы. Как эта связка поведёт себя в повседневной работе и играх, должны показать дальнейшие эксперименты. Нередко в подобных случаях ради совместимости с новыми процессорами материнской плате приходится жертвовать второстепенными функциями BIOS.

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Теги

материнские платы socket am4 asrock amd x370 ryzen 5 5600x amd ryzen 5000
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Процессор AMD Ryzen 5 5600X удалось запустить на плате ASRock X370 Taichi
Tanabe
14:34
Он просто типичный ИнтелБой вставил и забыл))
Процессор AMD Ryzen 5 5600X удалось запустить на плате ASRock X370 Taichi
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