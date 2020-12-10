Рассчитывая купить Boston Dynamics, корейская Hyundai Motor пытается сбить цену
Американскую компанию Boston Dynamics можно признать «самым привлекательным чемоданом без ручки», который в конечном итоге устают «тащить» все последующие владельцы бизнеса. Основанная в 1992 году, эта компания специализировалась на создании как двуногих, так и четырёхногих роботов, способных бегать, прыгать, танцевать, забираться на деревья и выполнять прочие присущие человеку или собаке операции.
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В 2013 году Boston Dynamics перешла под контроль Alphabet и Google, а в июле 2017 года её перекупила японская корпорация SoftBank. Издание Business Korea напоминает о недавно возникшем слухе о намерениях корейского автоконцерна Hyundai Motor Group купить Boston Dynamics за сумму не более $1 млрд.
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Фактически, как отмечают корейские СМИ, покупатель стремится сбить цену до $736 млн. В будущем Hyundai рассчитывает получать до 20% всей выручки от реализации робототехнической продукции. Правда, выбор Boston Dynamics в качестве объекта инвестиции в этом смысле не совсем рационален, как считают отраслевые аналитики. Создаваемые компанией машины способны эффектно двигаться, но оказываются слишком дорогими в практическом производстве и применении.
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