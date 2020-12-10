С начала года выручка TSMC увеличилась на 26,4%
Тайваньский контрактный производитель полупроводниковых компонентов TSMC ежемесячно отчитывается о финансовых результатах деятельности, поэтому в течение квартала можно наблюдать, насколько точными были предыдущие прогнозы руководства компании. Сайт DigiTimes напомнил, что в ноябре TSMC выручила $4,42 млрд, что на 4,7% больше итога октября, и на 15,7% больше выручки ноября прошлого года.
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Осень для TSMC оказалась очень насыщенной, и о возможном ущербе от потери заказов Huawei из-за американских санкций удалось быстро забыть. Новые игровые консоли, центральные процессоры и видеокарты – всё это пользуется стабильно высоким спросом, клиенты TSMC в этом сезоне не способны удовлетворить потребности рынка в полной мере.
За прошедшие с начала года полные 11 месяцев выручка TSMC выросла на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По итогам всего 2020 года, как представители TSMC высказывались на прошлой квартальной конференции, выручка компании может вырасти на все 30% в долларовом выражении. Уходящий год для TSMC запомнится и рекордно высокими капитальными затратами в размере около $17 млрд. Растущий спрос на услуги требовал активно вкладываться в освоение новых техпроцессов и расширение производственных мощностей.
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