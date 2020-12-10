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GeForce RTX 3090 в руках россиянина взяла бронзу в 3DMark Vantage Extreme и 3DMark Sky Diver

Под водоблоком и чиллером.
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В наши дни получить доступ к видеокарте GeForce RTX 3090 могут не все желающие, а уж разогнать её при помощи водоблока способны лишь редкие счастливчики. Российский оверклокер Traktor оказался в их числе, поскольку смог подключить видеокарту GeForce RTX 3090 марки ASUS серии Strix подключить к так называемому «чиллеру», дополнительно снижающему температуру охлаждающей жидкости в водоблоке. Это позволило поднять частоты видеокарты до 2150/21008 МГц в ряде тестов, среди которых оказались и 3DMark Vantage Extreme (102 648 баллов) и 3DMark Sky Diver (111 278 баллов).

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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В обоих случаях наш соотечественник занял третье место в абсолютном зачёте. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X был при помощи аналогичного охлаждения разогнан до 4825 МГц, хотя автор эксперимента и признаётся, что с продукцией AMD не имел дела уже несколько лет. В ряде менее популярных тестов Traktor тоже занял высокие позиции в профильных рейтингах HWBot.

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Теги

экстремальный разгон geforce rtx 3090 3dmark vantage
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