Процессор Intel Celeron D 347, который выпускался по 65-нм технологии, был по-своему легендарен, поскольку позволял покорять достаточно высокие частоты, не всегда доступные последователям, увязшим в гонке за количеством ядер. Китайский энтузиаст Ivanqu0208 при помощи этого процессора оказался на втором месте в модельном зачёте, разогнав его до 8.37 ГГц.

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Источник изображения: Intel

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Использовалась материнская плата ASUS P5E64 WS Professional на базе набора логики Intel X38, сам процессор охлаждался жидким азотом. Валидацию CPU-Z удалось пройти на частоте 8362 МГц, но объектив камеры запечатлел и более высокий результат в виде частоты 8370 МГц. К слову, в абсолютном рейтинге этот результат соответствует 16-му месту, что не так уж плохо для недорогого процессора Intel, со всех сторон окружаемого AMD FX.