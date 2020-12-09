Илон Маск объяснил свой переезд в Техас производственной необходимостью
Фискальная система США подразумевает двухуровневое налогообложение – как со стороны федеральных властей, так и со стороны локальных. В своём интервью деловому изданию The Wall Street Journal, как отмечает Electrek, Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что переехал из Калифорнии в Техас. Своё решение он объяснил необходимостью много времени уделять строительству предприятия Tesla в окрестностях Остина и разработке космических летательных аппаратов SpaceX, которая тоже осуществляется в этом штате.
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Многие комментаторы считают, что истинная причина переезда Маска – стремление сэкономить на налогах. Калифорния брала бы с его доходов 13,3%, а Техас локального налога на доходы граждан не предусматривает. Конечно, занимающий второе место в списке богатейших людей мира Илон Маск будет вынужден платить федеральные налоги, но он хотя бы при этом сэкономить несколько миллиардов долларов США, проживая в Техасе, а не Калифорнии.
Маск подчеркнул, что производство электромобилей Tesla и летательных аппаратов SpaceX продолжится на территории Калифорнии, и планов по переносу штаб-квартир в другие штаты у него пока нет, хотя весной он грозил подобными мерами в ответ на запрет властей округа Аламида на возобновление сборки электромобилей из соображений санитарной безопасности.
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