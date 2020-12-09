ASRock X370 Taichi готовится принять на борт процессоры AMD Ryzen 5000
Информация о намерениях производителей плат реализовать поддержку процессоров Ryzen 5000 для моделей на основе набора логики AMD X370 появилась ещё в прошлом месяце, но теперь известный японский блогер приводит в пример компанию ASRock, которая в предварительной версии BIOS P6.11 обеспечивает поддержку процессоров Vermeer для платы X370 Taichi на базе одноимённого чипсета.
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Ожидаются, что этому примеру последуют MSI и ASUS, но реализация подобной функции наверняка не станет для них приоритетной задачей. Для конечных покупателей куда большей проблемой становится дефицит процессоров серии Ryzen 5000 и завышенные цены, на фоне которых ожидание совместимой версии BIOS теряет актуальность.
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