Информация о намерениях производителей плат реализовать поддержку процессоров Ryzen 5000 для моделей на основе набора логики AMD X370 появилась ещё в прошлом месяце, но теперь известный японский блогер приводит в пример компанию ASRock, которая в предварительной версии BIOS P6.11 обеспечивает поддержку процессоров Vermeer для платы X370 Taichi на базе одноимённого чипсета.

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Источник изображения: Twitter, KOMACHI ENSAKA

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Ожидаются, что этому примеру последуют MSI и ASUS, но реализация подобной функции наверняка не станет для них приоритетной задачей. Для конечных покупателей куда большей проблемой становится дефицит процессоров серии Ryzen 5000 и завышенные цены, на фоне которых ожидание совместимой версии BIOS теряет актуальность.