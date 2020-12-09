Новые версии BIOS улучшат стабильность работы и разгон процессоров AMD Ryzen 5000
Многие производители материнских плат уже реализовали поддержку процессоров Ryzen 5000 для систем на базе чипсетов серии 400, но компания AMD на одной из своих страниц в Twitter продолжает настаивать, что обновления микрокода с поддержкой AGESA 1.1.0.0 Patch D выйдут только в январе.
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Зато помимо обещанной совместимости Ryzen 5000 с материнскими платами на базе чипсетов 400-й серии упоминается не только улучшение стабильности работы системы, но и активация новой функции Curve Optimizer OC, которая имеет отношение к управлению разгоном. Словом, выиграть от обновления BIOS в январе смогут даже те владельцы процессоров Ryzen 5000, перед которыми не стояла проблема совместимости с материнскими платами предыдущего поколения.
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