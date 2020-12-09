По информации DigiTimes, тайваньская компания UMC по итогам года увеличит выручку на 20% по сравнению с предыдущим годом. В следующем полугодии спрос на её услуги тоже будет оставаться стабильно высоким, а степень загрузки производственных мощностей должна быть близка к максимальной.

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Источник изображения: Taiwan News

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Как сообщает японское издание Nikkei Asian Review, компания UMC обеспечена заказами до середины следующего года, как минимум, а по некоторым видам продукции клиентам рекомендуется «не занимать» до самого конца 2021 года. Ранее сторонние источники не раз сообщали, что UMC в условиях высокого спроса на свои услуги не стесняется повышать цены, поэтому нет ничего удивительного в ожидаемом росте выручки.