В этом году Раджа Кодури (Raja Koduri) уже демонстрировал кремниевые пластины с графическими процессорами для ускорителей вычислений серверного класса, затем появились фотографии непосредственно чипов с крышками теплораспределителя, а теперь старший вице-президент Intel на своей странице в Twitter опубликовал фотографии готовых плат ускорителей серии Xe HP.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Напомним, подобные изделия могут сочетать от одного до четырёх кристаллов на одной подложке, они будут выпускаться Intel по 10-нм технологии собственными силами. Образцы ускорителей уже отправлены клиентам Intel, серийные изделия появятся на рынке уже в следующем году.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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На верхнем фото ускоритель Xe HP соседствует с Intel XG310 – уже предлагаемым массово решением Intel для «облачного гейминга», которое объединяет на плате четыре графических процессора DG1. Наличие одного разъёма дополнительного питания с восемью контактами на печатной плате на нижнем фото позволяет предположить, что уровень энергопотребления всего ускорителя не превышает 300 Вт.