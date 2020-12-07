AMD столкнула Ryzen 9 5950X и Core i9-10900K в Cinebench R20, чтобы заявить о превосходстве в энергоэффективности
В разделе сайта AMD для партнёров был обнаружен баннер, говорящий о превосходстве процессора Ryzen 9 5950X над Core i9-10900K не только в быстродействии, но и в энергетической эффективности. Фактически, AMD заявляла, что её 16-ядерный процессор до 2,8 раз эффективнее десятиядерного соперника с точки зрения соотношения производительности и энергопотребления.
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Сноска к баннеру позволяет узнать, что сравнение проводилось в тесте Cinebench R20, а компанию указанным центральным процессорам поочерёдно составили две планки оперативной памяти DDR4-3600 объёмом по 8 Гбайт, видеокарта GeForce RTX 2080 Ti, твердотельный накопитель Samsung 970 Pro и процессорный охладитель Noctua NH-D15s.
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Попутно тестирование осуществлялось и в играх с разрешением 1080p, но вряд ли именно они позволили AMD говорить об указанной величине превосходства по энергетической эффективности.
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