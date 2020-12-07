LG будет заказывать на стороне выпуск смартфонов среднего ценового диапазона
Если семь лет назад LG ещё могла претендовать на третье место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов, то теперь китайские конкуренты активно теснят её к границе первой десятки, а профильное подразделение корейского гиганта уже 22 квартала подряд остаётся убыточным на операционном уровне. Как отмечает Reuters, подобное положение дел LG Electronics надеется исправить за счёт реорганизации бизнеса по выпуску смартфонов.
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Сокращения среди разработчиков и реструктуризация профильного подразделения позволят LG сэкономить на создании флагманских моделей смартфонов, а устройства среднего и ценового уровня отныне будут заказываться и выпускаться подрядчиками. LG будет лишь формировать техническое задание на их разработку, а также наделять получившиеся устройства своим логотипом. Эксперты считают, что главной проблемой LG остаётся недостаточно активное продвижение смартфонов на рынок, и предложенные реформы могут дать только временный эффект.
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