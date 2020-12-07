Немецкий ресурс PC Games Hardware провёл анализ ситуации с доступностью видеокарт предыдущих поколений в европейской рознице, и пришёл к неутешительному выводу: дорожают абсолютно все видеокарты, включая GeForce GTX 1650 и Radeon RX 5500 XT.

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Источник изображения: PC Games Hardware

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К началу декабря видеокарты этого класса выросли в цене, а количество предложений сократилось. О возможности свободно купить видеокарты семейства GeForce RTX 20, тоже говорить не приходится, поскольку в условиях дефицита представителей новейшей серии GeForce RTX 30 любители игр переключились на них.

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Источник изображения: PC Games Hardware

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Очевидно, ситуация усугубляется стремлением производителей видеокарт сократить объёмы выпуска графических решений предыдущих поколений, а также интересом к видеокартам со стороны майнеров. Игровыми консолями видеокарты в этом сезоне тоже заменить сложно, поскольку и они в дефиците.