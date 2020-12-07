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Дефицит и дороговизна постигли и видеокарты предыдущих поколений

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Немецкий ресурс PC Games Hardware провёл анализ ситуации с доступностью видеокарт предыдущих поколений в европейской рознице, и пришёл к неутешительному выводу: дорожают абсолютно все видеокарты, включая GeForce GTX 1650 и Radeon RX 5500 XT.

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Источник изображения: PC Games Hardware

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К началу декабря видеокарты этого класса выросли в цене, а количество предложений сократилось. О возможности свободно купить видеокарты семейства GeForce RTX 20, тоже говорить не приходится, поскольку в условиях дефицита представителей новейшей серии GeForce RTX 30 любители игр переключились на них.

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Источник изображения: PC Games Hardware

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Очевидно, ситуация усугубляется стремлением производителей видеокарт сократить объёмы выпуска графических решений предыдущих поколений, а также интересом к видеокартам со стороны майнеров. Игровыми консолями видеокарты в этом сезоне тоже заменить сложно, поскольку и они в дефиците.

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amd nvidia финансы видеокарты
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jugador
12:19
Держу в курсе. Системный кризис, как бы во всём мире. Просто пора уже вылезти из своих норок и посмотреть, что в мире происходит. Кризисы, неотъемлемая часть капитализма. Добро пожаловать в новый див...
Дефицит и дороговизна постигли и видеокарты предыдущих поколений
grinberg
12:18
Всегда интересно почему всегда к камню интел ставят продукцию амд,а к камню амд,карту нвидиа.А не наоборот.
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
Anna Stroser
12:13
ждуны подождут
NVIDIA не хватает и 7-нм видеочипов производства TSMC
eastrunner
12:13
Как во времена перестройки: товар есть, но не за эти деньги и не сегодня. Доллар уже не торт, ждут чего-то другого.. Крипты или юаня какого-нибудь завалящего... Да и дороговизна - это инфляция мать её...
Дефицит и дороговизна постигли и видеокарты предыдущих поколений
Антон вырезай его
12:11
год-два еще будут переходить, тот же амд не может нормально поставлять zen3
NVIDIA не хватает и 7-нм видеочипов производства TSMC
Alexshanghai IntelAmdov
12:11
а кто это? первый раз вижу
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Антон вырезай его
12:11
просто бум майнинга опять совпал с релизом новых карт. хотя это может план Хуанито, закинуть много в крипту, поднять цену, тем самым пожнять спрос на карты. продать много карт по высокой цене + потом ...
NVIDIA не хватает и 7-нм видеочипов производства TSMC
DeMoKPaT
12:10
После "чтобы быть" можно ставить точку
Компания ASUS представила видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT
Anna Stroser
12:09
держы вкурсе , кризис есть только по телевизору первого канала , а что есть сейчас на рынке карт так виной монополизм куртки и мейнеры-п*дарасы
Дефицит и дороговизна постигли и видеокарты предыдущих поколений
Alexshanghai IntelAmdov
12:09
чот не пойму твоего нытья. сдай обратно и всего делов.
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