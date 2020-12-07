На прошлой неделе вице-президент NVIDIA Йен Бак (Ian Buck) на телеконференции TMT был вынужден отвечать на вопрос о ситуации с доступностью 7-нм графических процессоров A100, которые используются в ускорителях вычислений с архитектурой Ampere. Их в середине мая представил основатель компании, производством данных компонентов занимается TSMC, тогда как игровые сородичи выпускаются по 8-нм технологии компанией Samsung.

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Источник изображения: NVIDIA

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Вице-президент NVIDIA был вынужден признаться, что и в серверном сегменте компания не может удовлетворить весь спрос на изделия с архитектурой Ampere. Ситуация стабилизируется только через несколько месяцев, но главной причиной дисбаланса представитель NVIDIA считает не какие-то технологические проблемы, а всплеск спроса после выхода продуктов нового поколения.