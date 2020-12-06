В середине следующего квартала Intel начнёт массовый выпуск 10-нм процессоров Ice Lake-SP
На телеконференции Credit Suisse генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) дважды сообщил, что массовое производство 10-нм процессоров Ice Lake-SP для серверного применения будет развёрнуто в середине следующего квартала, хотя клиенты получают инженерные образцы уже сейчас. В целом, он признал, что смещение сроков дебюта этих процессоров на несколько недель или даже месяцев не станет для бизнеса Intel большой проблемой.
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По всей видимости, пара инженерных образцов Ice Lake-SP недавно была замечена в базе данных Geekbench, ей приписывается базовая частота 3.6 ГГц и наличие 36 ядер. Если учесть, что ранние прогнозы по количеству ядер Ice Lake-SP часто упоминали меньшее количество ядер, то это откровение можно назвать большим прогрессом. Не будем забывать, что процессорам Ice Lake-SP предстоит соперничать с AMD EPYC, у которых количество ядер достигает 64 штук.
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