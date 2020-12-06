На телеконференции Credit Suisse генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) заявил, что инвестиционная политика компании на ближайшие годы подразумевает как вложение средств в собственные разработки и исследования, так и приобретение важных технологических активов.

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Источник изображения: AiThority

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Поскольку ранее Суон занимал пост финансового директора Intel, ему хорошо известны исторические аспекты изменения приоритетов компании на этом направлении. С 2015 года по настоящее время Intel удалось снизить долю операционных расходов по отношению к выручке с 36 до 26%. При этом расходы на исследования и разработки в абсолютном выражении увеличились. Уже пятый год подряд Intel обновляет максимальные показатели выручки, но и расходы на НИОКР растут уже третий год подряд.

Компания отказалась от разработки модемов 5G для мобильных устройств, а недавно объявила о продаже бизнеса по производству твердотельной памяти компании SK Hynix. По сути, предано забвению наследие купленной несколько лет назад компании Nervana, но на её преемницу – Habana Labs, в Intel делают большие ставки. Mobileye дополнена приобретением компании Moovit, с помощью этих активов Intel рассчитывает закрепиться на рынке систем автоматического управления транспортом и услуг, связанных с пассажирскими перевозками. Если в будущем понадобится купить какую-то новую компанию, Intel не будет колебаться при наличии у неё уверенности в способности эффективно применить получаемые в результате сделки технологии.