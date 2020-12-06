Intel не исключает новых поглощений для получения новых технологий
На телеконференции Credit Suisse генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) заявил, что инвестиционная политика компании на ближайшие годы подразумевает как вложение средств в собственные разработки и исследования, так и приобретение важных технологических активов.
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Поскольку ранее Суон занимал пост финансового директора Intel, ему хорошо известны исторические аспекты изменения приоритетов компании на этом направлении. С 2015 года по настоящее время Intel удалось снизить долю операционных расходов по отношению к выручке с 36 до 26%. При этом расходы на исследования и разработки в абсолютном выражении увеличились. Уже пятый год подряд Intel обновляет максимальные показатели выручки, но и расходы на НИОКР растут уже третий год подряд.
Компания отказалась от разработки модемов 5G для мобильных устройств, а недавно объявила о продаже бизнеса по производству твердотельной памяти компании SK Hynix. По сути, предано забвению наследие купленной несколько лет назад компании Nervana, но на её преемницу – Habana Labs, в Intel делают большие ставки. Mobileye дополнена приобретением компании Moovit, с помощью этих активов Intel рассчитывает закрепиться на рынке систем автоматического управления транспортом и услуг, связанных с пассажирскими перевозками. Если в будущем понадобится купить какую-то новую компанию, Intel не будет колебаться при наличии у неё уверенности в способности эффективно применить получаемые в результате сделки технологии.
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