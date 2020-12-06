Авторы аналитической колонки Beyond The Hype на страницах ресурса Seeking Alpha поделились прогнозами по поводу роста доли продукции AMD в производственной программе TSMC. Сейчас крупнейшим клиентом тайваньского контрактного производителя является Apple, она и к концу 2022 года будет занимать, по прогнозам авторов аналитической записки, не менее 22% всех обрабатываемых кремниевых пластин.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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У AMD, тем не менее, есть все шансы обойти Apple по этому показателю, через пару лет превратившись в крупнейшего заказчика TSMC. Важно понимать, что речь идёт о натуральных показателях, выражаемых в количестве обрабатываемых кремниевых пластин, а не долях выручки. Дело в том, что процессоры Apple обычно обладают достаточно компактными кристаллами, компания всегда старается получить квоты на самый передовой техпроцесс TSMC. Ассортимент продукции AMD более разнообразен, он включает гораздо более крупные процессоры для игровых консолей, видеокарт, серверов и персональных компьютеров. На одной кремниевой пластине умещается меньше процессоров AMD, чем процессоров Apple, поэтому и количество обрабатываемых пластин в случае с AMD будет расти быстрее.

Уже в этом квартале AMD может преодолеть 10-процентный рубеж по доле кремниевых пластин, обрабатываемых TSMC, в 2022 году она сможет потеснить Apple с её прогнозируемой долей в 22%, как считают авторы аналитической записки.