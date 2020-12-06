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Лиза Су примет участие в церемонии The Game Awards

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Поскольку пандемия лишила многие мероприятия условного требования личного присутствия докладчика, первые лица компаний технологического сектора смогли чаще принимать участие в различных церемониях, используя обычную видеоконференцсвязь. Церемония награждения The Game Awards не станет исключением – перед её началом глава AMD Лиза Су (Lisa Su) обсудит с организаторами текущее положение дел в игровой отрасли и дальнейшие перспективы её развития.

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Источник изображения: Twitter, Geoff Keighley

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Судя по контексту аннотации, речь пойдёт о влиянии выхода новых игровых консолей на эту отрасль. Для AMD уходящий год был довольно удачным в финансовом плане: компания не только не боялась давать смелые прогнозы на ближайшие отчётные периоды, но и регулярно отчитывалась о росте выручки, а курс акций AMD не раз обновлял очередные рекорды.

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