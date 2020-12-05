Ведущий телеконференции Credit Suisse спросил генерального директора Intel Роберта Суона (Robert Swan), по-прежнему ли компания надеется вернуть себе часть утраченных рыночных позиций в результате активного наращивания объёмов производства процессоров в течение этого года.

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Источник изображения: Intel

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Напомним, что когда Intel не справлялась со спросом из-за доминирования крупных 14-нм кристаллов в производственной программе, мобильные процессоры с небольшим количеством ядер пали жертвой оптимизации – они выпускались по остаточному принципу, поскольку не приносили столь же высокой прибыли, как серверные или производительные настольные модели. В результате пострадали позиции в сегменте ноутбуков начального уровня, включая так называемые «хромбуки».

Теперь, когда Intel приложила максимум усилий для наращивания объёмов производства как 14-нм, так и новых 10-нм процессоров, слово «дефицит» действительно перестало звучать из уст руководства компании на отчётных мероприятиях. На конференции Credit Suisse Роберт Суон выразил уверенность, что Intel по итогам второго полугодия восстановит часть утраченных в 2019 году рыночных позиций. Дополнительного оптимизма ему придаёт высокий спрос на 10-нм процессоры Tiger Lake, который на 30% превзошёл ожидания компании, сформированные весной этого года. Отставать от спроса Intel на этот раз не собирается, объёмы выпуска 10-нм процессоров активно наращиваются. Рынок благосклонно принял процессоры Tiger Lake, поэтому глава Intel уверен, что доля компании в определённых сегментах рынка по итогам полугодия увеличится.