Переход на чиплеты позволит Intel быстрее наращивать объёмы производства
Генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) на телеконференции Credit Suisse рассуждал о преимуществах перехода на «разделённую компоновку» процессоров, как он обозначает многокристальный дизайн с использованием так называемых чиплетов. Для Intel это злободневная тема, ведь ещё недавно засилье крупных монолитных 14-нм кристаллов на конвейере компании существенно ограничивало возможности наращивания объёмов выпуска продукции.
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По словам Роберта Суона, использование так называемых чиплетов позволяет довольствоваться более компактными кристаллами, а они не только дешевле в удельном выражении, но и позволяют быстрее наращивать объёмы выпуска новой продукции. Кроме того, подобная компоновка позволяет более гибко расширять ассортимент изделий.
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