Генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) на телеконференции Credit Suisse особое внимание уделял расширению сотрудничества с контрактными производителями, которые в данный момент выпускают продукцию марки с долей в общей выручке Intel, достигающей 20%. В будущем эта доля будет расширяться, как пояснил глава компании.

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Источник изображения: TSMC

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Выпускать основную часть продукции собственными силами для Intel до сих пор было выгодно с точки зрения нормы прибыли – она сама могла влиять на себестоимость и отпускную цену. Отдавая заказы на сторону, Intel будет вынуждена соглашаться с условиями и ценами исполнителя. С этой точки зрения подобная миграция для Intel обернётся снижением нормы прибыли, как пояснил Роберт Суон, ранее занимавший пост финансового директора Intel. К выбору кандидатов на аутсорсинг среди собственных изделий компания будет подходить максимально рассудительно, чтобы обеспечить выиграш как в технологическом смысле, так и в экономическом.