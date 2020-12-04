Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

G.Skill напомнила любителям разгона Ryzen 5000, что лучшие друзья оверклокеров – это бриллианты

Именно поэтому модули памяти украшены стразами.
4
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - цена тебя очень удивит
RTX 3060Ti Gigabyte EAGLE - дороже чем ожидалось

В августе этого года был установлен новый рекорд разгона оперативной памяти типа DDR4, он был достигнут с использованием гибридного процессора Ryzen 7 4700GE. По словам представителей AMD, процессоры Vermeer свой контроллер памяти унаследовали от Matisse, поэтому прогрессом с точки зрения разгонного потенциала памяти особо порадовать не могли. Это не помешало компании G.Skill опубликовать на страницах HWBot специфическую статистику.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке
RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке
3060 Ti - уже в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник изображения: G.Skill

реклама

По словам этого производителя модулей памяти, из 55 рекордов разгона с участием процессоров AMD семейства Ryzen 5000 только четыре не подразумевали использование памяти этой марки. Надо сказать, что модули памяти G.Skill весьма популярны и среди авторов экспериментом по разгону других процессоров, поэтому свет не сошёлся клином на семействе AMD Ryzen 5000.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd экстремальный разгон ddr4 g.skill ryzen 5000 модули памяти
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

G.Skill напомнила любителям разгона Ryzen 5000, что лучшие друзья оверклокеров – это бриллианты
4
AMD Ryzen 5 5600X обновил серию рекордов на частотах свыше 5.9 ГГц
+
Игровая выручка NVIDIA в сегменте ПК в три раза выше, чем у конкурента
1
Radeon RX 6900 XT в Ashes of the Singularity бросил вызов GeForce RTX 3090
4
С начала этого года игровая выручка NVIDIA выросла в полтора раза
3
Процессор Intel Rocket Lake-S с восемью ядрами отметился в Ashes of the Singularity
11

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 68
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я надолго отложу апгрейд с Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000
104
Личное знакомство с Edifier R2700 третьей версии
144
Как я стал блогером компьютерной тематики и сколько на этом зарабатываю
67
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
28
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
7
Компьютер мечты 2000 года с памятью RDRAM - тестирование производительности
22
Добротная сборка на Core i7-10700F и GeForce RTX 3070 для игр в Quad HD
8
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Project Cars 3
6
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4

Сейчас обсуждают

korn87
14:20
100фпс много?
Radeon RX 6900 XT в Ashes of the Singularity бросил вызов GeForce RTX 3090
14:19
То есть ИНтело только-только догнало свои "прошлогодние флагманы"?
Процессор Intel Rocket Lake-S с восемью ядрами отметился в Ashes of the Singularity
ego0550
14:15
производителю выгоднее майнеры - не нужны затраты на разработку и оптимизацию драйверов под каждую игру.
AMD продолжает терять позиции на рынке видеокарт – геймеры выбирают NVIDIA по статистике Steam
ego0550
14:14
30 серия исправит и это ;)
AMD продолжает терять позиции на рынке видеокарт – геймеры выбирают NVIDIA по статистике Steam
Seiron
14:09
G.Skill напомнила любителям разгона Ryzen 5000, что лучшие друзья оверклокеров – это бриллианты
smaximaa
14:08
Играм современным даже DDR3 хватает, что ты несёшь уё6ище? Нужные именно мощные GPU с 10.000.20.000 шейдер юнитов которые брошены на обработку растовой графики, а не сссссссанных лучей. Тогда и 4К буд...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
Сергей Хомич
14:06
Ну Crysis Remastered явно не мерило производительности, а, скорее, мерило криворукости/хитрожопости/лени разработчиков. А в сборке я бы корпус заменил, выглядит как консервная банка из-под кильки. И к...
Добротная сборка на Core i7-10700F и GeForce RTX 3070 для игр в Quad HD
Docent
14:06
G.Skill напомнила любителям разгона Ryzen 5000, что лучшие друзья оверклокеров – это бриллианты
serjoga94
14:04
когда будешь делать апгрейд ВК и на выскокую гц монитора тогда и нужен будет 5600х, мощнее на 30% как минимум будет
5 причин, по которым я надолго отложу апгрейд с Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000
Seiron
14:04
вы путаете гомосексуалистов с цыганами, любителями понтов и просто выпендрежниками
G.Skill напомнила любителям разгона Ryzen 5000, что лучшие друзья оверклокеров – это бриллианты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем