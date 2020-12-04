В августе этого года был установлен новый рекорд разгона оперативной памяти типа DDR4, он был достигнут с использованием гибридного процессора Ryzen 7 4700GE. По словам представителей AMD, процессоры Vermeer свой контроллер памяти унаследовали от Matisse, поэтому прогрессом с точки зрения разгонного потенциала памяти особо порадовать не могли. Это не помешало компании G.Skill опубликовать на страницах HWBot специфическую статистику.

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Источник изображения: G.Skill

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По словам этого производителя модулей памяти, из 55 рекордов разгона с участием процессоров AMD семейства Ryzen 5000 только четыре не подразумевали использование памяти этой марки. Надо сказать, что модули памяти G.Skill весьма популярны и среди авторов экспериментом по разгону других процессоров, поэтому свет не сошёлся клином на семействе AMD Ryzen 5000.