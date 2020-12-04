AMD Ryzen 5 5600X обновил серию рекордов на частотах свыше 5.9 ГГц
Одним из примеров успеха южнокорейского оверклокера Safedisk в деле разгона процессора AMD Ryzen 5 5600X является новый рекорд Cinebench R15 среди моделей с шестью ядрами, соответствующий результату 2628 баллов. В модельном зачёте он тоже лучший, а получен он был при частоте процессора 5974 МГц.
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Процессор был установлен в материнскую плату ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на основе набора логики AMD X570, он охлаждался жидким азотом. На указанной частоте удалось сохранить активность шести ядер и двенадцати потоков.
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Попутно были установлены рекорды среди процессоров с шестью ядрами в следующих дисциплинах: GPUPI for CPU 1B (1 минута 15,73 секунды при частоте 5974 МГц), Geekbench3 Multi Core (48 860 баллов при частоте 5948 МГц) и HWBot x265 4K (21,404 кадра в секунду при частоте 5926 МГц).
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