На страницах презентации для инвесторов, которую NVIDIA опубликовала 24 ноября в профильном разделе сайта, неоднократно упоминается наличие более чем 200-миллионной армии владельцев GeForce. О своём превосходстве над конкурентом NVIDIA говорит и с помощью финансовых показателей.

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Источник изображения: NVIDIA

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По словам представителей компании, в сегменте игровых компонентов для ПК выручка NVIDIA в три раза выше, чем у основного конкурента. Под последним, надо понимать, подразумевается AMD. Для самой NVIDIA новые возможности на игровом рынке открывают ноутбуки и облачные игровые платформы. Не жалуется компания и на популярность игровой консоли Nintendo Switch, которую снабжает процессорами собственной разработки.