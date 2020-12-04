Radeon RX 6900 XT в Ashes of the Singularity бросил вызов GeForce RTX 3090
Очередной результат Ashes of the Singularity, ставший достоянием гласности с подачи популярного тайского энтузиаста, имеет отношение к видеокарте Radeon RX 6900 XT, которая предпримет попытку поступить в продажу через несколько дней.
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В комбинации с центральным процессором Intel Core i7-8700K (3.7 ГГц) в профиле Crazy_1080p новинка набирает 10 100 баллов. Это примерно соответствует уровню быстродействия GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 в сочетании с тем же центральным процессором. Как эти видеокарты проявят себя при использовании более производительного процессора, станет ясно после появления подробных результатов тестирования.
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