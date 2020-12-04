С начала этого года игровая выручка NVIDIA выросла в полтора раза
Компания NVIDIA в презентации для инвесторов, датированной 24 ноября, анализирует динамику своих финансовых показателей за время, прошедшее с начала текущего фискального года. По её данным, за десять полных месяцев текущего отчётного периода, выручка на игровом направлении увеличилась на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого фискального года.
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Отдельно отмечается, что в третьем фискальном квартале NVIDIA получила рекордную выручку от реализации игровых решений в настольном и мобильном сегментах, а также на направлении игровых консолей. В этом году подобной динамике способствовала пандемия, сделавшая игры одним из самых популярных развлечений для людей, вынужденных оставаться дома.
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