У будущих и нынешних владельцев видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080, размышляющих о покупке процессора Intel Core i9-11900K семейства Rocket Lake-S, появилась возможность оценить уровень быстродействия такой связки в тесте Ashes of the Singularity в разрешении 2560 x 1440 и 1920 x 1080 точек.

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Источник изображения: Ashes of the Singularity

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В первом случае результат составляет 6200 баллов, во втором – 6400 баллов. Процессору приписывается наличие 8 ядер и 16 потоков, базовая частота составляет 3.5 ГГц. По ранним упоминаниям известно, что динамически она может повышаться до 5.0 ГГц, как минимум. Процессор AMD Ryzen 9 5950X в сопоставимых условиях оказывается на 10% быстрее, но у него вдвое больше ядер, да и цена Core i9-11900K наверняка окажется ниже.