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Слухи приписывают AMD намерения разработать ARM-совместимый мобильный процессор

Необычно, но достойно обсуждения.
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Несколько лет назад компания AMD смогла вывести на рынок процессоры Opteron семейства Seattle с ARM-совместимой архитектурой, но инициатива по созданию производительных ARM-совместимых серверных процессоров семейства K12 так и осталась на бумаге. К тому времени бразды правления AMD уже взяла в свои руки Лиза Су (Lisa Su), и на ARM-совместимые решения она предпочитала ресурсы не распылять, хотя и не исключала возврата к подобным инициативам в будущем.

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Технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) в одном из своих интервью заявил, что не видит целесообразности в создании отдельной архитектуры для сверхэкономичных мобильных процессоров. В рамках архитектуры Zen различных поколений AMD уже удалось снизить TDP гибридных процессоров до 6 Вт, а этого вполне достаточно для эффективного их использования в мобильных устройствах начального уровня.

Тем экзотичнее выглядит заявление одного из так называемых инсайдеров, который утверждает, что AMD уже располагает прототипами процессора, который может стать условным конкурентом Apple M1. Другими словами, речь идёт о мобильном процессоре с архитектурой ARM, который создаёт компания AMD.

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Источник изображения: Twitter, Mauri QHD

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На том этапе, когда Лиза Су только принималась «поднимать с колен» компанию AMD, она неоднократно высказывалась об отсутствии целесообразности выпуска процессоров для планшетов и смартфонов. Не так давно компания Samsung лицензировала у AMD графическую архитектуру RDNA, чтобы использовать её в своих мобильных процессорах. По сути, AMD таким образом может выйти на рынок самых экономичных процессоров, не занимаясь их самостоятельной разработкой.

Источник настаивает, что AMD подготовила две версии процессора с ARM-совместимой архитектурой: одна их них предполагает интеграцию оперативной памяти, вторая обходится без неё. Пока этот слух звучит достаточно необычно с учётом всех предыдущих высказываний официальных представителей AMD, но кто знает, что компания готовит на будущее, ведь аппетит, как известно, приходит во время еды.

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amd apple apu ryzen arm apple m1
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