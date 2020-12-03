Samsung удалось привлечь Qualcomm в число клиентов на 5-нм техпроцесс за счёт низких цен
Представленный накануне процессор Qualcomm Snapdragon 888, как отмечает ресурс DigiTimes, будет выпускаться по 5-нм технологии компанией Samsung Electronics. Корейский подрядчик глубоко заинтересован в том, чтобы увеличивать количество клиентов на контрактном направлении, поэтому ради привлечения заказов Qualcomm компания даже пошла на снижение цен.
реклама
реклама
Если учесть, что мощности TSMC, выделенные на ближайшие месяцы для производства 5-нм изделий, почти полностью заняла компания Apple, сотрудничество Qualcomm и Samsung наверняка состоялось бы и без дополнительных мер финансового стимулирования. Помимо Qualcomm, как отмечают тайваньские источники, на ценовые преференции могут претендовать и прочие клиенты, интересующиеся 5-нм технологией Samsung.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила