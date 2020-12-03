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Samsung удалось привлечь Qualcomm в число клиентов на 5-нм техпроцесс за счёт низких цен

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Представленный накануне процессор Qualcomm Snapdragon 888, как отмечает ресурс DigiTimes, будет выпускаться по 5-нм технологии компанией Samsung Electronics. Корейский подрядчик глубоко заинтересован в том, чтобы увеличивать количество клиентов на контрактном направлении, поэтому ради привлечения заказов Qualcomm компания даже пошла на снижение цен.

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Источник изображения: Android Authority

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Если учесть, что мощности TSMC, выделенные на ближайшие месяцы для производства 5-нм изделий, почти полностью заняла компания Apple, сотрудничество Qualcomm и Samsung наверняка состоялось бы и без дополнительных мер финансового стимулирования. Помимо Qualcomm, как отмечают тайваньские источники, на ценовые преференции могут претендовать и прочие клиенты, интересующиеся 5-нм технологией Samsung.

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El1x3r7714
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Не так давно Интел утвержлал что двух ядер достаточно. Они до сих пор делают 2 ядерные целероны
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Юра Репченко
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Ничего маячить не надо, надо смотреть цены в в магазине на момент заказа, где я брал 3070 Palit JetStream их завезли по таким ценам в понедельник, вечером того же дня я их заказал, во вторник вечером ...
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