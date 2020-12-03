Термопаста ProArtist W15 комплектуется трафаретом для равномерного нанесения
Представители японского сайта AKIBA PC Hotline заострили внимание на особенности комплектации термоинтерфейса ProArtist W15, распространяемого известной компанией Scythe. К шприцу с термоинтерфейсу и лопатке для его распределения прилагаются два трафарета, позволяющие добиться равномерного нанесения термопасты на крышке процессора.
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Пластиковые трафареты предусмотрены для процессоров Intel в исполнениях серии LGA 115x и процессоров AMD в исполнении Socket AM4. Прямоугольные отверстия сделаны в трафарете в несколько рядов. Сперва пользователь должен приложить к процессору трафарет, а уже потом при помощи лопатки распределить термоинтерфейс по отверстиям в трафарете.
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После удаления трафарета, по замыслу создателей, термоинтерфейс будет распределён по крышке процессора в несколько рядов из прямоугольных фрагментов. Теплопроводность этого интерфейса достигает 6 Вт/м·К, тепловое сопротивление достигает 0,06 см2·°С/Вт. В шприце содержится два грамма термоинтерфейса.
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