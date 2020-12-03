О трудностях ведения статистики в немецком полесье кудесник Ingebor поведал с небольшой задержкой, поскольку добросовестно пытался получить точные данные от магазина MindFactory.de, который он невольно продвигает в интернет-сообществе уже несколько лет, но никакой реальной помощи от первоисточника не получил, а потому начал собирать информацию на профильных форумах.

реклама

анонсы и реклама RTX3060 Ti Gigabyte Gaming OC в Регарде RTX3060 Ti GamingPro OC в Регарде 3060 Ti - уже в XPERT.RU RTX 3060 Ti MSI TWIN FAN OC в Регарде RTX 3060 Ti Palit Dual в продаже Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Источник изображения: Imgur, Ingebor

реклама

В ноябре, по словам автора публикации, указанный немецкий магазин продал около 5500 процессоров AMD семейства Ryzen 5000 (Vermeer). Это почти в два раза ниже, чем было продано в первый месяц процессоров с архитектурой Zen 2, но о дефиците носителей архитектуры Zen 3 говорится достаточно много, чтобы лишний раз о нём напоминать.

реклама

Источник изображения: Imgur, Ingebor

реклама

Строго говоря, объёмы продаж процессоров Intel в ноябре тоже увеличились, но вырваться за пределы 16% им не удалось ни в натуральных, ни в денежных показателях.

Источник изображения: Imgur, Ingebor

В десятку самых продаваемых процессоров ноября сразу вошли Ryzen 5 5600X и Ryzen 9 5900X, хотя последний и довольствовался замыкающей рейтинг позицией.

Источник изображения: Imgur, Ingebor

Последний график показывает, насколько стремительным был рост объёмов продаж процессоров AMD в ноябре. И если бы не дефицит, он был бы ещё более резким.