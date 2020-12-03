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Выход Ryzen 5000 помог MindFactory продать рекордное количество процессоров

Только на всех желающих новинок всё равно не хватило.
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О трудностях ведения статистики в немецком полесье кудесник Ingebor поведал с небольшой задержкой, поскольку добросовестно пытался получить точные данные от магазина MindFactory.de, который он невольно продвигает в интернет-сообществе уже несколько лет, но никакой реальной помощи от первоисточника не получил, а потому начал собирать информацию на профильных форумах.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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В ноябре, по словам автора публикации, указанный немецкий магазин продал около 5500 процессоров AMD семейства Ryzen 5000 (Vermeer). Это почти в два раза ниже, чем было продано в первый месяц процессоров с архитектурой Zen 2, но о дефиците носителей архитектуры Zen 3 говорится достаточно много, чтобы лишний раз о нём напоминать.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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Строго говоря, объёмы продаж процессоров Intel в ноябре тоже увеличились, но вырваться за пределы 16% им не удалось ни в натуральных, ни в денежных показателях.

Источник изображения: Imgur, Ingebor

В десятку самых продаваемых процессоров ноября сразу вошли Ryzen 5 5600X и Ryzen 9 5900X, хотя последний и довольствовался замыкающей рейтинг позицией.

Источник изображения: Imgur, Ingebor

Последний график показывает, насколько стремительным был рост объёмов продаж процессоров AMD в ноябре. И если бы не дефицит, он был бы ещё более резким.

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Теги

amd аналитика amd zen 3 ryzen 5000 vermeer статистика mindfactory
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