Выход Ryzen 5000 помог MindFactory продать рекордное количество процессоров
О трудностях ведения статистики в немецком полесье кудесник Ingebor поведал с небольшой задержкой, поскольку добросовестно пытался получить точные данные от магазина MindFactory.de, который он невольно продвигает в интернет-сообществе уже несколько лет, но никакой реальной помощи от первоисточника не получил, а потому начал собирать информацию на профильных форумах.
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В ноябре, по словам автора публикации, указанный немецкий магазин продал около 5500 процессоров AMD семейства Ryzen 5000 (Vermeer). Это почти в два раза ниже, чем было продано в первый месяц процессоров с архитектурой Zen 2, но о дефиците носителей архитектуры Zen 3 говорится достаточно много, чтобы лишний раз о нём напоминать.
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Строго говоря, объёмы продаж процессоров Intel в ноябре тоже увеличились, но вырваться за пределы 16% им не удалось ни в натуральных, ни в денежных показателях.
В десятку самых продаваемых процессоров ноября сразу вошли Ryzen 5 5600X и Ryzen 9 5900X, хотя последний и довольствовался замыкающей рейтинг позицией.
Последний график показывает, насколько стремительным был рост объёмов продаж процессоров AMD в ноябре. И если бы не дефицит, он был бы ещё более резким.
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