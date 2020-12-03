AMD укрепила позиции в статистике процессоров Steam почти до 27%
Представители AMD уже выступали с критикой статистики использования видеокарт Steam, напоминая о влиянии китайских интернет-кафе на результаты, но в этом году данный фактор наверняка был выражен слабее из-за пандемии. Да и жаловаться на относительную динамику своих показателей AMD не приходится, поскольку статистика ноября говорит об укреплении позиций видеокарт этой марки до 16,53%.
реклама
реклама
Год назад, например, она занимала 15,5%, поэтому прирост на один процентный пункт можно смело назвать прогрессом. В сегменте центральных процессоров успех AMD ещё более очевиден, поскольку за год компания укрепила свои позиции с 19,45 до 26,91%. По сути, её доля увеличилась более чем на треть.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила