Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD укрепила позиции в статистике процессоров Steam почти до 27%

За год – более чем на треть.
+
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - ты не поверишь цене
Подьехала RTX3060 Ti MSI GAMING X TRIO
RTX3060 Ti Gigabyte EAGLE в Регарде
RTX 3060 Ti MSI VENTUS 2X OC в Регарде

Представители AMD уже выступали с критикой статистики использования видеокарт Steam, напоминая о влиянии китайских интернет-кафе на результаты, но в этом году данный фактор наверняка был выражен слабее из-за пандемии. Да и жаловаться на относительную динамику своих показателей AMD не приходится, поскольку статистика ноября говорит об укреплении позиций видеокарт этой марки до 16,53%.

реклама

анонсы и реклама
RTX3060 Ti Gigabyte Gaming OC в Регарде
RTX3060 Ti GamingPro OC в Регарде
3060 Ti - уже в XPERT.RU
RTX 3060 Ti MSI TWIN FAN OC в Регарде
RTX 3060 Ti Palit Dual в продаже
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Источник изображения: Reddit, T1beriu

реклама

Год назад, например, она занимала 15,5%, поэтому прирост на один процентный пункт можно смело назвать прогрессом. В сегменте центральных процессоров успех AMD ещё более очевиден, поскольку за год компания укрепила свои позиции с 19,45 до 26,91%. По сути, её доля увеличилась более чем на треть.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd аналитика steam ryzen. radeon
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD укрепила позиции в статистике процессоров Steam почти до 27%
+
AMD напомнила, что Лиза Су выступит на виртуальной выставке CES в середине января
+
Глава Intel приписывает процессорам Alder Lake существенный прирост быстродействия по сравнению с Tiger Lake
28
Новая версия GeForce RTX 3090 марки ASUS ограничилась единственным вентилятором
15
К 2023 году TSMC наладит выпуск изделий Apple по улучшенной версии 3-нм техпроцесса
2
Intel не откажется от освоения 5-нм и 3-нм техпроцессов
8

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 34
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Муки установки Windows 10 и возвращение на Windows 7 на старых компьютерах на Core 2 Duo
49
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
34
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
60
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
19
10 самых захватывающих игр жанра экшен последних 10 лет
26
Техобслуживание ПК на Ryzen 5 3600X - чистка, замена термопасты, последующий разгон и тестирование
37
Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
13
5 причин, по которым я надолго отложу апгрейд с Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000
17
Как я стал блогером компьютерной тематики и сколько на этом зарабатываю
25
Краткий обзор и тестирование в играх Red Faction - Guerrilla и Kingdoms of Amalur Reckoning
11

Сейчас обсуждают

ахахах
06:16
деньги освоены,телескоп сгнил.А чё горевать то,средства на личном щёте давно
NSF заявило о полном разрушении обсерватории Аресибо
Star_Wiking
06:10
написал огрызок увидев свой огрызок в зеркале.
Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
Anna Stroser
06:05
мечтай пойду куплю за 25 3070 нытики пусть ждут халявы крипта ростет кифир ростет им карты по рекомендуемы кто то ДОЛЖЕН
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
ахахах
05:59
на вскидку(примерно)прикидывают-карта в 2 раза должна быть дороже проца
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
ахахах
05:53
ещё б былиб в природе карты штоб чип тянул 4к
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
ахахах
05:50
наверно ещё и 20карту летом скинул на авито
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
Александр Дубовик
05:50
У меня половна софта установлена "вручную" с 4pda, и я нисколько от этого себя ущемлённым не считаю
HUAWEI завершила жизненный цикл 20 актуальных смартфонов 2018-209-х годов – названия и причины
ахахах
05:47
майнер начнёт карты продавать через пару лет наверно,ато и раньше-подешевше
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
Eisbrecher
05:46
А надо было сцену заскриптовать? Чтобы пофиг на мощь твоего отряда, даже если можешь все города с лица Калифорнии стереть, она бы уходила?
Авторы Wasteland 3 рассказали, что игру ждёт в следующем году
Сергей Колесник
05:41
его вроде выгнали
Intel готовит самый большой архитектурный прорыв за 15 лет – выход 10-нм чипов Alder Lake в 2021
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем