Представители AMD уже выступали с критикой статистики использования видеокарт Steam, напоминая о влиянии китайских интернет-кафе на результаты, но в этом году данный фактор наверняка был выражен слабее из-за пандемии. Да и жаловаться на относительную динамику своих показателей AMD не приходится, поскольку статистика ноября говорит об укреплении позиций видеокарт этой марки до 16,53%.

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Источник изображения: Reddit, T1beriu

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Год назад, например, она занимала 15,5%, поэтому прирост на один процентный пункт можно смело назвать прогрессом. В сегменте центральных процессоров успех AMD ещё более очевиден, поскольку за год компания укрепила свои позиции с 19,45 до 26,91%. По сути, её доля увеличилась более чем на треть.