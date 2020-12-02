GeForce RTX 3060 Ti GamingPro OC;

GeForce RTX 3060 Ti GamingPro.

GeForce RTX 3060 Ti Dual OC;

GeForce RTX 3060 Ti Dual.

Тайваньская компания Palit анонсировала в России видеокарты GeForce RTX 3060 Ti GamingPro и GeForce RTX 3060 Ti Dual. В продаже будет доступно по две модели каждой серии.GeForce RTX 6060 Ti построена на базе графического чипа поколения Ampere. GPU получил 4864 потоковых процессора. Номинальная частота составила 1410 МГц, а повышенная – 1665 МГц. Объём видеопамяти GDDR6 составляет 8 ГБ.VRAM соединяется с GPU посредством 256-разрядной шины. Ускоритель потребляет 200 Вт энергии и располагает 12-контактным разъёмом для обеспечения питания. Из интерфейсов есть HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a. Модель оценили в 300 долларов. Она получила ядра трассировки лучей второго поколения и способна обеспечить высокий уровень производительности в играх с разрешением Full HD и Quad HD.GeForce RTX 3060 Ti обзавелась поддержкой технологии NVIDIA DLSS для повышения производительности в 25 играх. NVIDIA Reflex отвечает за снижение задержки в играх, обеспечивая преимущество для геймеров. Технология NVIDIA Broadcast обладает набором улучшений видео и аудио с применением алгоритмов искусственного интеллекта.Компания Palit презентует линейку GamingPro, ориентированную на геймеров. Видеокарты оснащены эффективной системой охлаждения. Ускорители обладают металлической пластиной и подсветкой ARGB с возможностью ручной настройки световых эффектов. Линейка представлена двумя моделями:В рамках серии Dual тайваньский производитель представил компактные решения с двумя 90-миллиметровыми вентиляторами. Видеокарты получили RGB-подсветку на боковой панели. Линейка Dual тоже предлагает пользователям две модели:Официальные цены для российского рынка компания Palit объявит позже.