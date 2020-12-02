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Palit представила в России видеокарты GeForce RTX 3060 Ti

7
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Тайваньская компания Palit анонсировала в России видеокарты GeForce RTX 3060 Ti GamingPro и GeForce RTX 3060 Ti Dual. В продаже будет доступно по две модели каждой серии.



GeForce RTX 6060 Ti построена на базе графического чипа поколения Ampere. GPU получил 4864 потоковых процессора. Номинальная частота составила 1410 МГц, а повышенная – 1665 МГц. Объём видеопамяти GDDR6 составляет 8 ГБ.

VRAM соединяется с GPU посредством 256-разрядной шины. Ускоритель потребляет 200 Вт энергии и располагает 12-контактным разъёмом для обеспечения питания. Из интерфейсов есть HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a. Модель оценили в 300 долларов. Она получила ядра трассировки лучей второго поколения и способна обеспечить высокий уровень производительности в играх с разрешением Full HD и Quad HD.

GeForce RTX 3060 Ti обзавелась поддержкой технологии NVIDIA DLSS для повышения производительности в 25 играх. NVIDIA Reflex отвечает за снижение задержки в играх, обеспечивая преимущество для геймеров. Технология NVIDIA Broadcast обладает набором улучшений видео и аудио с применением алгоритмов искусственного интеллекта.

Компания Palit презентует линейку GamingPro, ориентированную на геймеров. Видеокарты оснащены эффективной системой охлаждения. Ускорители обладают металлической пластиной и подсветкой ARGB с возможностью ручной настройки световых эффектов. Линейка представлена двумя моделями:
  • GeForce RTX 3060 Ti GamingPro OC;
  • GeForce RTX 3060 Ti GamingPro.
В рамках серии Dual тайваньский производитель представил компактные решения с двумя 90-миллиметровыми вентиляторами. Видеокарты получили RGB-подсветку на боковой панели. Линейка Dual тоже предлагает пользователям две модели:
  • GeForce RTX 3060 Ti Dual OC;
  • GeForce RTX 3060 Ti Dual.
Официальные цены для российского рынка компания Palit объявит позже.
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Ultimauser
10:27
Комментарии удаляем? Модер, маладца! Срачи ты не удаляешь, оскорбления и нецензурную брань тоже, зато стандартный комментарий по теме удалён) Рекомендую пойти нахуй в таком случае, можешь всю админист...
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Kellla
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Serf
10:20
Покупайте голдовые снаряды за серебро, кто мешает то? Игра абсолютно не требует реальных вливаний, если нравится вечерком часок пострелять
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Женя Витязь
10:20
располагает 12-контактным разъёмом для обеспечения питания. Чо?
Palit представила в России видеокарты GeForce RTX 3060 Ti
Shock Memes
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