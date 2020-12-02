Американский оверклокер Splave приступил к экспериментам по экстремальному разгону шестиядерного процессора Ryzen 5 5600X, и за прошедшие сутки неоднократно соперничал с французским коллегой. В тесте HWBot x265 4K ему удалось одержать верх с результатом 20,985 кадра в секунду.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Такой результат был получен при частоте процессора 5825 МГц, достигнутой при помощи жидкого азота. Американец стал лучшим среди оверклокеров, разгонявших процессоры с шестью ядрами в этом приложении. Первое место в модельном зачёте тоже досталось ему. А вот в тесте GPUPI for CPU 1B американцу удалось достичь только второго места с результатом 1 минута 17,027 секунды. Частота процессора при этом была повышена до 5875 МГц.