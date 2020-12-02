GeForce RTX 3090 на частоте 2760 МГц обновила абсолютный рекорд 3DMark Port Royal
Греческий энтузиаст OGS видеокарту GeForce RTX 3090 производства ASUS научился эффективно разгонять при помощи жидкого азота, в тесте 3DMark Port Royal ему даже удалось обновить абсолютный мировой рекорд с результатом 18 260 баллов.
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Графический процессор при этом охлаждался жидким азотом, его частоту удалось поднять до солидных 2760 МГц, память довольствовалась разгоном до 22752 МГц, хотя и это впечатляет на фоне предыдущих попыток.
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В связке с видеокартой работал центральный процессор Intel Core i9-10900K семейства Comet Lake-S, который под водоблоком разогнался до 5.3 ГГц. Словом, основная заслуга в достижении рекорда 3DMark Port Royal принадлежит всё-таки видеокарте.
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