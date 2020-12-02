Агентство Jon Peddie Research придало общим фразам о росте спроса на видеокарты в этом году какие-то более конкретные очертания. По словам авторов исследования, в третьем квартале текущего года было отгружено видеокарт на общую сумму $4,2 млрд.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Если по итогам прошлого года ёмкость рынка видеокарт в денежном выражении достигла $14,8 млрд, то в 2023 году она может вырасти до $20,8 млрд, как продолжают специалисты Jon Peddie Research. Компания Intel вернулась на рынок дискретной графики в текущем квартале, наладив поставки мобильного решения DG1, а во втором квартале следующего года она должна представить видеокарту потребительского класса, как отмечает источник.

В натуральном выражении объёмы поставок видеокарт выросли в третьем квартале на 13,4% в последовательном сравнении и на 9,1% в годовом. За последние десять лет средний темп прироста составил 17,1%, но рынок видеокарт всё равно опередил сегмент центральных настольных процессоров, который последовательно вырос на 8,5%, но сократился в годовом сравнении на 14,2%. В третьем квартале было отгружено 11,5 млн видеокарт.

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AMD смогла последовательно увеличить долю рынка с 22 до 23%, но годом ранее она занимала 27% рынка. Соответственно, NVIDIA укрепила позиции с 73 до 77% в годовом сравнении, но уступила AMD один процент в последовательном. По мнению авторов исследования, росту объёмов продаж в третьем квартале способствовали не только любители игр и узники домашних офисов, но и участники криптовалютного рынка.